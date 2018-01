Dinho Ouro Preto perdeu a paciência com o próprio cabelo, cortou as madeixas e postou um vídeo nas redes sociais compartilhando o fato. “chega! num tenho mais saco pra esse cabelo…”, escreveu no vídeo, que viralizou. Veja:

Salvo engano, a música do post é da banda americana Rise Against.