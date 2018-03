Dia Mundial do Rock: Qual o melhor disco de todos os tempos?

O dia 13 de julho marca o Dia Mundial do Rock. A escolha da data relembra um dos grandes eventos musicais da história, o Live Aid, realizado em 13 de julho de 1985. Organizado por Bob Geldof, ele contou com apresentações simultâneas em duas cidades (Londres, na Inglaterra; e Filadélfia, nos Estados Unidos) e seu principal objetivo era arrecadar fundos para combater a fome na Etiópia. O evento marcou a história por sua proporção, reunindo nas duas cidades alguns dos principais artistas musicais de todos os tempos: BB King, Black Sabbath, David Bowie, Dire Straits, Eric Clapton, Led Zeppelin, Joan Baez, Madonna, Mick Jagger, Paul McCartney, Phill Collins, Queen, Scorpions, Status Quo, Sting, The Who e U2.

Qual o melhor álbum de rock de todos os tempos? Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band – The Beatles

Dark Side of the Moon – Pink Floyd

Nevermind - Nirvana

Pet Sounds – Beach Boys

Exile on Main St. – Rolling Stones

London Calling – The Clash

Highway 61 Revisited – Bob Dylan

The Velvet Underground & Nico — The Velvet Underground

Are You Experienced — The Jimi Hendrix Experience

Led Zeppelin IV - Led Zeppelin

Nenhum desses Veja os resultados