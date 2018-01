Dia do ‘Star Wars’ é celebrado por fãs em todo o mundo

Fãs da saga Star Wars se reúnem nesta segunda-feira, 4, no Japão, em um evento que celebra o chamado Dia do Star Wars. A escolha da data como um dia especial para os fãs dos filmes se deve à famosa frase “May the Force be with you”, que em inglês tem pronúncia semelhante ao 4 de maio. Participam do encontro crianças e adultos, em grande parte fantasiados como os principais personagens da série.

Além do Japão, outros países também celebram a data. No Brasil, uma réplica do capacete dos Stormtroopers do novo episódio da série, O Despertar da Força, está em exposição em diversas cidades desde a última quinta. O capacete está atualmente em São Paulo, no Shopping Villa Lobos onde fica até o próximo dia 10. De lá, vai ao Norte Shopping, no Rio de Janeiro, depois ao Shopping Del Rey, em Belo Horizonte (MG), e ao Shopping Paralela, em Salvador (BA), ao longo do primeiro semestre deste ano.

Star Wars: Episódio VII – O despertar da força estreia em 17 de dezembro de 2015 e é dirigido por J.J. Abrams. Em abril, o segundo teaser trailer do filme foi divulgado durante a Star Wars Celebration, convenção que acontece em Anaheim, Califórnia, nos Estados Unidos.