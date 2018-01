Dez dicas para curtir o Rock in Rio com segurança

Para evitar problemas especialmente com furtos e roubos, é importante que o fã que se desloca à Cidade do Rock esteja atento e saiba como proceder em casos de emergência.

Próximo à Cidade do Rock, há uma delegacia móvel da Polícia Civil. A pedido do Estado, o órgão afirmou que não divulga balanços, mas relatos apontam que houve em média 100 ocorrências por dia na área do Rock in Rio no primeiro fim de semana do evento.

Dentro do Festival, a empresa de segurança privada Prosegur tem um “ponto seguro”, próximo à Roda Gigante, um espaço que serve como ponto de referência para desencontros e onde são distribuídas pulseiras de identificação. A empresa também divulgou a lista de dicas abaixo.

Confira dez dicas para curtir o Rock in Rio em segurança:

1. Para entrar no evento não se esqueça de levar um documento com foto, além do ingresso;

2. Caso vá se encontrar com um grupo de amigos, marque um ponto de encontro fácil de localizar;

3. Utilize roupas leves e confortáveis e evite o uso de joias ou outros objetos de valor;

4. Caso presencie algum fato suspeito, briga ou até mesmo tentativa de furto, informe imediatamente um dos vigilantes no local;

5. Desconfie de esbarrões ou empurrões. Após um esbarrão verifique imediatamente se todos seus pertences ainda estão com você;

6. Mantenha sempre seus objetos pessoais – carteiras, celulares, bolsa, relógios, entre outros – à vista e à frente de seu corpo. Isso evita furtos;

7. Leve apenas um cartão de débito ou crédito e o dinheiro necessário para pequenas despesas (transporte e alimentação);

8. Faça refeições leves e hidrate-se o tempo todo bebendo muita água. O Rock in Rio prometeu mais bebedouros e banheiros neste fim de semana. Em caso de mal-estar, procure o posto médico da Cidade do Rock;

9. Utilize apenas transporte público para ir à Cidade do Rock. As principais vias que levam ao local estarão bloqueadas para o trânsito de carros de passeio, táxis, vans e ônibus fretados;

10. Em caso de perda de documentos, o primeiro passo é fazer o registro do Boletim de Ocorrência (B.O.) em qualquer delegacia da Polícia Civil, que funcionam 24 horas por dia.