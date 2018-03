Destiny’s Child pode se reunir para uma turnê no ano que vem

Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams, ex-integrantes do Destiny’s Child, podem entrar em turnê conjunta no ano que vem. Segundo o jornal britânico Daily Mail, o trio também vai gravar um disco de inéditas. O objetivo é ‘celebrar’ os 10 anos do do fim do grupo.

De acordo com a publicação inglesa, o grupo, no entanto, não poderá usar o nome Destiny’s Child porque o pai de Beyoncé, Matthew Knowles, ex-empresário do grupo, ainda detém direitos sobre o trio.

“Apesar de o Destiny’s Child ser formado por três garotas, o pai da Beyoncé e ex-empresário Matthew Knowles possui um quarto do grupo. Sempre que elas fizerem qualquer coisa com o nome ‘Destiny’s Child’, ele terá envolvimento e lucrará com isso”, revelou uma fonte ao tabloide.



Kelly, Michelle e Beyoncé se reuniram na cerimônia do Stella Awards para cantar a canção Say Yes recentemente, mas foram apresentadas individualmente e não como Destiny’s Child.