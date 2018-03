Depois dos Zumbis, Menina Fantasma toca o terror no metrô de Fortaleza

Silvio Santos está apostando tudo para quebrar a concorrência. Sucesso de seus programas, as tais pegadinhas assustadoras fazem tremendo sucesso. Uma das mas comentadas foi o terrível encontro de uma menina fantasma dentro do elevador. Um teste para nervos forte, corações a mil. Primeiro a luz apagava, quando acendia, lá estava aquela figura que provocava calafrios. Aí, o Seu Silvio colocou no ar uma outra pegadinha, dessa vez com um bando de zumbis, que em bando invadiam o metrô de Fortaleza. Aquela gritaria, muito susto e até indignação do secretário de Cidades do Ceará, Ivo Gomes, que não aprovou a tal filmagem.

Mas o dono do SBT não esmoreceu. E agora colocou a terrível Menina Fantasma para assombrar o metrô de Fortaleza. Em um vagão, poucas pessoas, geralmente uma só, claro, melhor assim. Aí, as luzes piscam e… susto! Lá está a Menina Fantasma, que é interpretada pela atriz Anna Lívia Padilha, 15 anos.

Confira aqui uma pequena mostra do que será exibido no domingo, 19.