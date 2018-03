Demi Moore diz estar ’em choque’ após morte de jovem em sua piscina

Demi Moore diz estar chocada e triste pela morte de um homem de 21 anos no domingo (19), na piscina de uma casa em Los Angeles que pertence à atriz. “Estou em choque absoluto”, disse a atriz de 52 anos em uma declaração divulgada por sua agente, Heidi Lopata. “Eu estava fora do país, viajando para me encontrar com minhas filhas para a comemoração de um aniversário, quando recebi a notícia devastadora”.

Moore disse que a morte, que aconteceu durante uma festa promovida por sua assistente durante sua ausência, foi uma “tragédia inimaginável, e meus sentimentos estão com a família e os amigos deste jovem”.

O homem, Edenilson Steven Valle, tinha desaparecido cerca de 10 a 15 minutos antes de seus amigos o encontrarem boiando na piscina no começo da manhã de domingo, segundo o tenente Fred Corral, do condado de Los Angeles.

Parentes e amigos do jovem disseram aos investigadores que ele não sabia nadar.A polícia e paramédicos foram ao local após um telefonema para o serviço de emergência por volta das 5h15. Os paramédicos tentaram reanimá-lo, mas Valle foi declarado morto no local às 5h30, disse Corral. (AP)