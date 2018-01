Demi Lovato virá ao Brasil para evento privado em outubro

Demi Lovato voltará ao Brasil em outubro. A cantora faz show privado na cidade de São Paulo no dia 20 para promover a turnê de Confident, seu quinto álbum de estúdio. O disco, no entanto, só será oficialmente lançado em 16 de outubro. O Brasil será o primeiro país a receber uma prévia da nova turnê de Demi Lovato. A cantora tem hits como Heart Attack e Really Don’t Care. Ainda não há informações sobre como os fãs poderão fazer para assistir à apresentação.





