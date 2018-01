Demi Lovato lança nova música; ouça ‘Sorry Not Sorry’

Demi Lovato acaba de lançar o primeiro single de seu novo disco, a canção Sorry Not Sorry. Clique aqui para ouvir em seu serviço de streaming preferido.

Com 9 singles de platina e mais de 6 bilhões de streams ao redor do mundo, o álbum mais recente de Demi, CONFIDENT, foi lançado em 2015. Seu disco anterior, DEMI, ficou na 1.ª posição em mais de 50 países, incluindo o Brasil.

Demi Lovato é um dos nomes mais influentes nas redes sociais, com mais de 153 milhões de seguidores. A hashtag oficial do single #SNS chegou a 1ª posição no Twitter durante o final de semana e nesta terça, 11, dia do lançamento, a tag #SORRYNOTSORRY chegou ao topo dos assuntos mais falados no Twitter em escala global e no Brasil.

A Universal Music Brasil convidou a influencer Taciele Alcolea para ouvir a faixa em primeira mão e gravou a reação dela em um vídeo que já tem mais de 235 mil visualizações.

O vídeo foi compartilhado na página oficial da cantora.