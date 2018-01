Demi Lovato filma festa em casa para clipe de ‘Sorry Not Sorry’; assista

A cantora Demi Lovato divulgou nesta quarta-feira, 19, o seu mais novo videoclipe, para o single Sorry Not Sorry, lançado há poucos dias.

No vídeo, Demi compartilha cenas de uma festa que deu em sua própria casa, cercada de amigos e se divertindo em meio a visuais bem coloridos. Confira abaixo:

Sorry Not Sorry deverá fazer parte do próximo álbum de estúdio da cantora, o sexto da sua carreira, que já vai para quase 10 anos.

Recentemente, Demi Lovato esteve no Brasil para se apresentar no festival Villa Mix, em Goiânia.