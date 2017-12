Dekmantel Festival anuncia primeira edição brasileira com Nicolas Jaar e Jeff Mills

O Dekmantel Festival anunciou sua primeira edição brasileira. Nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2017, o Jockey Club de São Paulo recebe pela primeira vez o festival de música contemporânea que faz barulho no underground europeu desde 2013. Entre as atrações já anunciadas, estão nomes de peso como Nicolas Jaar, Jeff Mills, Nina Kraviz e Hermeto Pascoal.

Os ingressos custarão R$ 500 para o fim de semana, com direito à meia-entrada, e serão vendidos a partir o dia 4 de outubro, terça-feira, às 11h de Brasília.

As atrações anunciadas pelo festival até agora são as seguintes:

Nicolas Jaar (live) / Jeff Mills / Nina Kraviz / Moodymann / John Talabot / Hermeto Pascoal / Bixiga 70 / Azymuth / Fatima Yamaha (live) / Ben UFO / Joy Orbison / Hunee / Tom Trago / Palms Trax / Juju & Jordash (live) / Young Marco / Awesome Tapes From Africa / Lena Willikens / Dekmantel Soundsystem / Kornél Kovács / Shanti Celeste / Solar / Selvagem / Davis / Marcio Vermelho / Ney Faustini/ Carrot Green / Valesuchi / Gop Tun DJs

Pela primeira vez, o festival holandês sai de Amsterdã para desembarcar em SP. Um texto de divulgação no site oficial diz: “Nos apaixonamos por uma cidade. Por sua intensa cultura musical. Sua arquitetura impressionante. Nos apaixonamos por uma selva de pedras. Por uma locação para o festival que vai além de tudo que pudéssemos imaginar. Nos apaixonamos pela receptividade calorosa dos Paulistanos. Nos apaixonamos por São Paulo.”

Durante o dia, o festival ocorre na zona oeste, no hipódromo do Jockey Club. Uma programação adicional noturna terá lugar na Fabriketa, uma antiga fábrica com área aberta localizada no bairro do Brás (com um ingresso à parte, ainda com valor indefinido).

O festival é organizado em conjunto com a Gop Tun, coletivo e gravadora brasileira.

Clique aqui para acessar o site oficial do evento.