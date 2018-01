Dekmantel Festival anuncia Helena Hauff e outras atrações para edição em São Paulo

A dois meses do festival, o Dekmantel anunciou nesta terça-feira, 6, novos nomes no line-up de artistas para a edição em São Paulo: Helena Hauff, San Proper, DJ Nobu, Call Super e Sassy J, entre outros. O festival de música contemporânea que faz sucesso no underground europeu desde 2013 terá sua primeira versão brasileira nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Jockey Club, em São Paulo.

Entre as atrações anunciadas anteriormente, estão nomes de peso como Nicolas Jaar, Jeff Mills, Nina Kraviz e Hermeto Pascoal.

As vendas dos Single Day Tickets (sábado e domingo) iniciam na próxima quinta-feira, 8 de dezembro, às 12h, horário de Brasília (veja abaixo mais informações).

Novas adições – Dekmantel By Day:

Helena Hauff

Dasha Rush

Makam

San Proper

Anthony Parasole

DJ Nobu

Call Super

Joey Anderson

Huerco S.

Aurora Halal (live)

Sassy J

Renato Cohen

Zopelar (live)

40% Foda/Maneiríssimo (live)

A programação separada por dia será divulgada na quarta, 7. Mais infos: www.dekmantelfestival.com.br

Dekmantel Festival São Paulo 2017, São Paulo, 4 e 5 fevereiro de 2017

Weekend Day Tickets*:

– Early Weekend Day: R$ 250 (sem taxa de serviço) (esgotado)

– Regular Weekend Day: R$ 325 (sem taxa de serviço) (esgotado)

– Late Weekend Day: R$ 400 (sem taxa de serviço)

Single Day Tickets*:

– Single Day Ticket (Saturday): R$ 225 (excluindo taxa de serviço)

– Single Day Ticket (Sunday): R$ 225 (excluindo taxa de serviço)

*valores meia-entrada, disponíveis para quem tem acesso ao benefício ou àqueles que doarem um livro na entrada do evento (regras aqui)

Dekmantel Festival São Paulo 2017 By Night na Fabriketa:

– Single Night Ticket (Saturday): R$ 90 (excluindo taxa de serviço)

Ingressos no link: https://dekmantelsaopaulo.eventbrite.com/