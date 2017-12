Debate sobre os recentes protestos pelo Brasil afora vai substituir mesa de Houellebecq

A Festa Literária Internacional de Paraty (3 a 7/7) escalou o historiador britânico T.J. Clark e os brasileiros Tales Ab’Saber, psicanalista, e Vladimir Safatle, filósofo, para o debate Da Arquibancada à Passeata, Espetáculo e Utopia, no sábado, às 19h30. O palco seria ocupado por Michel Houellebecq, que cancelou sua vinda.

O ingresso custa R$ 46 e será vendido na bilheteria, em Paraty. Outras duas mesas – com ingressos a R$ 12 – debaterão os recentes protestos que se espalharam pelo País. Na quinta, às 21h30, Marcus Faustini, Pablo Capilé, Fabiano Calixto e Juan Arias falam sobre o tema Narrar a Rua. No sábado, às 21h30, Marcos Nobre e André Lara Resende debatem O Povo e o Poder no Brasil.