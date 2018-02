Debate mira olhar estrangeiro

A 7ª edição de Encontros de Interrogação e a 5ª do Encontro Internacional Conexões Itaú Cultural, de quarta a sexta, no Itaú Cultural (Av. Paulista, 149), reúnem cerca de 50 escritores, pesquisadores e jornalistas do Brasil e do exterior em torno da literatura brasileira.

Ao mesmo tempo em que novas linguagens, experimentações e temáticas tornam a produção literária cada vez mais profissional e acessível, os riscos culturais, sociais e estilísticos que a cercam também mudaram e devem ser identificados, da mídia ao meio acadêmico. Grátis. Programação completa pelo site itaucultural.org.br ou por telefone: (11) 2168-1776/1777.