Debate ao vivo sobre biografias, hoje, na TV Estadão

O advogado do cantor Roberto Carlos, Marco Antonio Bezerra Campos; o deputado federal Newton Lima (PT-SP), autor do projeto de lei para mudar a atual Lei das Biografias; e o biógrafo de Raul Seixas, Edmundo Leite, diretor do Acervo do Estado, participam nesta quarta, às 16 horas, de um debate sobre as polêmicas acerca do assunto biografias. Participe do debate: envie perguntas para hashtag #ParticipaEstadao.

A mudança na lei, que hoje exige a biógrafos que tenham autorização de biografados antes de lançarem suas obras, depende da votação de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pelo sindicato dos editores de livros do País, que está nas mãos da ministra do Supremo Tribunal Federal Cármen Lúcia.

Em meio a debate sobre biografias, herdeiras barram novo livro sobre Paulo Leminski e autor põe texto na internet.