‘Deadpool, estrelado por Ryan Reynolds, ganha “trailer do trailer”

A indústria de Hollywood já aprendeu que, para garantir bons retornos de bilheteria, quando mais der ao público para instigá-lo, melhor. Não por acaso, vivemos em um tempo de teasers, trailers, teasers de trailers. Agora, com o filme do anti-herói queridinho dos quadrinhos Deadpool, vemos algo inédito. O trailer do trailer.

Tudo não passa de mais uma tirada bem-humorada, é claro. Afinal, o vídeo que saiu nesta segunda-feira, 3, não passa de um plano no qual o próprio Deadpool anuncia, para o público, que o trailer do esperado longa será lançado no dia seguinte, quarta.

O tal trailer do trailer acaba por mostrar o tom do longa, que aparentemente não se furtará de quebrar a chamada quarta parede e interagir com o público. Mostra também as toneladas de humor sem estribeiras. A narração, por exemplo, brinca com o fato de que o personagem interpretado por Ryan Reynolds no filme X-Men Origens: Wolverine (2009) costurou os lábios do personagem conhecido como “O mercenário com uma boca”, pelo jeito falastrão. Também brincou com o Reynolds, “cinco vezes convidado para assistir ao Oscar”.

É uma jogada de marketing, é claro, mas não deixa de ser divertido.

O novo ‘Deadpool’ é para fazer os fãs esquecerem aquele Wade Wilson, do longa anterior, no qual ele foi criado para ser uma versão melhorada de Wolverine (Hugh Jackman, nos cinemas) – e não passou de mais um erro na carreira de Reynolds no universo dos heróis nas telonas.

O filme estava engavetado até que um vídeo de teste de câmera com Reynolds surgiu online. O humor, as cenas de ação surreais, a violência e até o fato do personagem falar diretamente com o espectador, no caso, conosco, fez com que os fãs do personagem pedissem para que os estúdios colocassem o longa em movimento. Deu certo.

O filme, dirigido por Tim Miller, estreia em 11 de fevereiro.