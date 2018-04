‘Deadpool’ é esnobado pelo Oscar , já ‘Esquadrão Suicida’ e ‘Doutor Estranho’ correm por fora

‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ é lembrado em apenas uma categoria, enquanto ‘Rogue One’ tem duas indicações

Não foi dessa vez que um filme de super-heróis ganhou destaque no Oscar. Na lista de indicados entre os melhores do ano para a Academia, os personagens vindos dos quadrinhos foram relegados à categorias menores.

Para piorar, Deadpool, o longa que foi lembrado pelo Globo de Ouro, lembrado na categoria de melhor filme de comédia ou musical e ainda viu Ryan Reynolds indicado como

sequer teve chance.

Os filmes de heróis foram lembrados na categoria Maquiagem e Cabelo. O mediano Esquadrão Suicida disputa com Um Homem Chamado Ove e Star Trek: Sem Fronteira.

Já Doutor Estranho foi merecidamente indicado na categoria de efeitos visuais. Com ele, estão Horizonte Profundo: Desastre no Golfo, Mogli: O Menino Lobo, Kubo e as Cordas Mágicas e Rogue One: Uma História Star Wars.

Star Wars, aliás, foi indicado também em mixagem de som. Ainda no universo fantástico, o filme Animais Fantásticos e onde Habitam só recebeu uma indicação. Ele disputa na categoria de design de produção.