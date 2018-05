Deadpool dança com Céline Dion no clipe de ‘Ashes’, música de seu novo filme

O filme Deadpool 2 vai ter um reforço de peso em sua trilha sonora, a cantora canadense Céline Dion, que apresenta a música Ashes.

++ ‘Deadpool’ reaparece em novo vídeo; veja

O clipe da canção, revelado nesta quinta-feira, 3, começa com um clássico vídeo de trilha sonora, mesclando cenas de Céline e do filme. Até que o próprio Deadpool invade o palco para uma bela dança ao lado da cantora.

Com Ryan Reynolds de volta no papel principal e ainda Josh Brolin e Morena Baccarin, Deadpool 2 estreia no Brasil em 17 de maio.