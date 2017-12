‘Deadpool 2’ é oficialmente confirmado pela Fox

A Fox confirmou os retornos de Ryan Reynolds e do diretor Tim Miller para Deadpool 2. Além disso, o copresidente do estúdio, Stacey Snider, também garantiu a volta de toda a equipe criativa do primeiro filme, incluindo os roteiristas Rhett Reese e Paul Wernick, assim como a presença do mutante Cable. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 14, durante o evento CinemaCon, realizado em Las Vegas. Deadpool estreou em 11 de fevereiro nos cinemas brasileiros. A continuação do longa, no entanto, ainda não tem estreia marcada.



No longa-metragem, Ryan Reynolds volta ao papel do anti-herói, já vivido por ele em X-Men Origens: Wolverine. A brasileira Morena Baccarin (Copycat), T.J. Miller (Fuinha), Gina Carano (Angel Dust), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Ed Skrein (Ajax) e Andre Tricoteux (Colossus) completam o elenco.

Veja mais

Veja o trailer do novo ‘Deadpool’, com Ryan Reynolds

Filmagens de ‘Deadpool 2’ começam no segundo semestre

Ryan Reynolds diz que ‘Deadpool’ é um ‘marco’ para filmes