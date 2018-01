De surpresa, Lady Gaga lança clipe para a faixa ‘John Wayne’

Sem fazer qualquer tipo de anúncio, a cantora Lady Gaga divulgou nesta quarta-feira, 8, o clipe do seu novo single, John Wayne. O vídeo foi publicado com exclusividade pela plataforma Apple Music e pode ser assistido apenas através dele.

Por enquanto, apenas uma prévia está circulando pelas redes sociais, mas o vídeo pode ser visto na íntegra por assinantes da Apple Music clicando aqui.

John Wayne é o terceiro single extraído do mais recente álbum de estúdio de Lady Gaga, Joanne, lançado no ano passado. Perfect Illusion e Million Reasons foram as primeiras músicas de trabalho do projeto.

No último domingo, 5, Gaga foi a atração musical do intervalo do Super Bowl, mais importante evento de futebol americano dos EUA. John Wayne, porém, não chegou a ser apresentada no show.

Nas próximas semanas, Lady Gaga será bastante vista na televisão norte-americana. Primeiro, a cantora irá se apresentar ao lado da banda Metallica neste domingo, 12, na cerimônia do Grammy Awards. Em seguida, numa data que ainda será anunciada, Gaga será uma das convidadas da nona temporada do reality show RuPaul’s Drag Race.