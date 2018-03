A comédia De Pernas pro Ar 2, que estreou no fim do ano, ultrapassou os 4 milhões de espectarores. Em questão de um mês, o filme dirigido por Roberto Santucci fez 4.162.564 milhões de público, chegando aos R$ 43,5 milhões em renda. Com esses números, o filme ultrapassou o primeiro, que ficou em 3,5 milhões e já ocupa o 5° lugar no ranking de público do cinema nacional.

