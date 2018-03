Foram muitas, como você acompanhou aqui pelo ao vivo do Estadão, mas selecionamos algumas das melhores performances do Grammy, da noite deste domingo, 8. Veja abaixo:

AC/DC – Rock or Bust

Tony Bennet & Lady Gaga – Cheek to Cheek

Juanes – Juntos

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Madonna – Living for Love

Usher & Stevie Wonder – If It’s Magic

Hozier & Annie Clark – Take Me To The Church

Rihanna, Paul McCartney & Kanye West – Four Five Seconds

Beyonce – Take my Hand, Precious Lord