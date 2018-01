David Tennant é confirmado na segunda temporada de ‘Jessica Jones’, da Netflix

O ator David Tennant, conhecido por ser um dos ‘doutores’ na série britânica Doctor Who, vai reprisar o seu papel como o vilão Kilgrave na segunda temporada da série Jessica Jones, parceria da Marvel com a Netflix.

A informação foi confirmada na segunda-feira, 14, pela própria Netflix, com a divulgação de uma foto do ator com a protagonista da série, Krysten Ritter, no set de gravações da nova temporada.

Ainda é incerta, porém, a forma como o personagem Kilgrave retornará para a série, já que na temporada um o personagem terminou morto. Provavelmente, o retorno será em cenas de flashback ou até “revivido”, como ocorreu com Elektra na série-irmã Demolidor.

A segunda temporada de Jessica Jones deve ir ao ar no primeiro semestre de 2018 na Netflix.