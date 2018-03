David Letterman critica Jimmy Fallon por entrevista com Donald Trump

Aposentado e longe da TV, e agora com uma enorme (e surpreendente) barba, o ex-apresentador David Letterman deu uma entrevista à revista Vulture, publicada neste domingo, 5, onde falou sobre sua carreira, televisão e política.

Questionado sobre a atitude do atual apresentador do talk-show The Tonight Show, Jimmy Fallon, em pegar leve com Donald Trump durante entrevista realizada durante a campanha presidencial de 2016, Letterman foi bastante crítico.

“Há uma obrigação”, disse o veterano. “Eu não quero criticar Jimmy Fallon, mas eu posso te dizer que o que eu faria nessa situação: eu teria dado trabalho a Trump.”

Em sua entrevista com o agora presidente dos EUA, Fallon brincou com Donald Trump e chegou a bagunçar o cabelo sempre perfeito do republicano.

“Jimmy conseguiu um vídeo viral fantástico a partir disso”, declarou ainda Letterman antes de comparar Fallon com o antigo apresentador do Tonight Show Johnny Carson. “A comparação que vem à mente é que durante a Guerra do Vietnam, Johnny Carson tinha a política de não falar sobre a guerra. Ele conversava sobre personalidades envolvidas, mas não sobre a guerra. A sua teoria era que, com os jornais vespertinos, a última coisa que as pessoas gostariam de ouvir era sobre mais jovens americanos morrendo terrivelmente.”

Veja o vídeo que causou a polêmica envolvendo Fallon: