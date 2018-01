David Guetta faz shows no Brasil em janeiro

David Guetta volta a se apresentar no Brasil em janeiro de 2016. O DJ francês passa por São Paulo, Atlântida (RS), Balneário Camboriú (SC), Guarapari (ES), Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Com exceção de BH, que ainda não há data definida, em todas as outras cinco cidades as vendas começam nesta terça-feira, 20.

O DJ alemão Robin Schulz, que se apresenta no país pela primeira vez, fará a abertura de todos os shows. David Guetta apresenta na turnê seu 6º álbum, Listen, lançado em 2014 e que contou com participações de Sia, Nicki Minaj, Emeli Sandé, John Legend, Nico & Vinz, Sam Martin e Magic!.



São Paulo

Quando: 15 de janeiro de 2016, a partir das 22h

Onde: Pavilhão Anhembi: Avenida Olavo Fontoura, 1209

Vendas: a partir de 20/10 pelo site www.ingressorapido.com.br

Capacidade: 15.000 pessoas

Classificação: 18 anos

Atlântida (RS)

Quando: 8 de janeiro de 2016, a partir das 22h

Onde: Maori – RS389 – KM29

Vendas: a partir de 20/10 pelo site www.ingressonacional.com.br

Capacidade: 10.000 pessoas

Classificação: 18 anos

Balneário Camboriú (SC)

Quando: 9 de janeiro de 2016, a partir das 22h

Onde: Arena Open (ao lado do Green Valey) – Av. Rio Marmoré, Rio Pequeno – Camboriú

Vendas: a partir de 20/10 pelo site www.ingressonacional.com.br

Capacidade: 15.000 pessoas

Classificação: 18 anos

Guarapari (ES)

Quando: 10 de janeiro de 2016, a partir das 17h

Onde: Pedreira – Av. Padre José de Anchieta, s/n

Vendas: a partir de 20/10 pelo site www.ingressorapido.com.br

Capacidade: 11.000 pessoas

Classificação: 18 anos

Rio de Janeiro

Quando: 16 de janeiro de 2016, a partir das 22h

Onde: Riocentro – Avenida Salvador Allende, 6555

Vendas: a partir de 20/10 pelo site www.ingressorapido.com.br

Capacidade: 15.000 pessoas

Classificação: 18 anos

Belo Horizonte

Quando: 17 de janeiro de 2016

Onde: Skol Summer On

Vendas: sem data definida para abertura de vendas, pelo site www.ingressorapido.com.br

Classificação: 18 anos