David Fincher entra para a história com Emmy por House of Cards

Flavia Guerra

David Fincher (de O Clube da Luta e Seven – Os Sete Pecados Capitais) entra para a história ao levar o Emmy de melhor direção em série dramática por House of Cards. Esta é a primeira vez que uma série feita para a internet (que é exibida no Netflix) concorre ao Emmy e leva o prêmio. O diretor, no entanto, não pôde comparecer à cerimônia.

E Clare Danes levou a melhor pela segunda vez seguida e levou o Emmy de melhor atriz em série dramática, por Homeland. “Obrigada. Todos os atores sabem como nós nos dedicamos a nossos roteiristas. E temos os melhores do ramo. Mas tenho que reconhecer que nossos roteiristas mais geniais, que venceu hoje, faleceu em março. Ele era uma pessoa brilhante. Pensamos nele todos os dias quando gravamos a série”, declarou a atriz, em menção a Henry Bromell, que levou o prêmio póstumo de melhor roteiro em série dramática por Homeland.

Confira a lista de premiados até agora:

Melhor roteiro de série de variedades

The Colbert Report