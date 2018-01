David Bowie vai lançar álbum em janeiro

O artista britânico David Bowie vai lançar o álbum Blackstar no seu aniversário de 69 anos, e a faixa de mesmo nome será lançada em novembro. Blackstar vai ser lançado no dia 8 de janeiro de 2016 e o single vai ser divulgado no dia 20 de novembro”, afirma uma mensagem no site de Bowie. O novo álbum é o sucessor de The Next Day, de 2013, que foi lançado após um hiato de 10 anos na carreira de Bowie.

Pioneiro do glam rock, Bowie demonstra interesse há alguns anos em outras formas de arte e no teatro e, aos 68 anos, anunciou uma série de novos projetos. No mês passado, o músico revelou que escreveu uma música para uma série franco-britânica sobre crime, a primeira composição do ícone do rock para a televisão em duas décadas.





Bowie também escreveu a música tema de Lazarus, uma peça que vai estrear em Nova York em novembro e que é inspirada no romance de ficção científica O Homem que Caiu na Terra. (AFP)

Veja também

Bowie divulga música inédita que está em abertura de minissérie

David Bowie vai adaptar ‘O Homem que Caiu na Terra’ para o teatro

PLAYLIST ELDORADO: Ouça os grandes clássicos de David Bowie