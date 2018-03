David Bowie vai adaptar ‘O Homem que Caiu na Terra’ para o teatro

David Bowie vai se unir ao irlandês Enda Walsh, dramaturgo de Once (Apenas Uma Vez), para escrever o musical Lazarus, inspirado no romance O Homem que Caiu na Terra, do escritor de Walter Tevis. A peça, que tem previsão de estreia para o fim de 2015, contará com direção do belga Ivo ban Hove. As informações são do jornal The New York Times.

O espetáculo contará a história de Thomas Newton – personagem de Bowie no longa de 1976 -, um alienígena que explora a vida na Terra. A peça também terá músicas inéditas do compositor, além de releituras de sucessos do camaleão do rock. Em 2013, depois de 10 anos sem gravar nada inédito, David Bowie lançou o disco The Next Day.



“Será uma peça com personagens e canções – estou chamando isso de um musical, mas não sei como será, tenho confiança na capacidade criativa dos nomes envolvidos”, disse James C. Nicola, diretor artístico do New York Theater Workshop, responsável por apresentar a peça.

Cinco clássicos de David Bowie

