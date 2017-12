David Bowie recusou participar da trilha sonora de ‘Trainspotting’

A exemplo de Dave Grohl e Coldplay, o cineasta Danny Boyle também teve uma parceria com David Bowie recusada. Ele queria que Golden Years, do disco Station to Station integrasse a trilha sonora de Trainspotting – Sem Limites. A recusa culminou no uso de Lust for Life, de Iggy Pop na abertura do filme.

“David Bowie recusou o convite deles. Eles estavam desesperados . Se minha memória não falha, eles queriam Golden Years para a cena no banheiro. Sempre fui um frequentador de festas em Londres, todos os tipos de festas. E Lust for Life do Iggy Pop sempre foi um sucesso nelas, então eu soube que ficaria muito boa na abertura. Sugeri a música porque Danny continuava aborrecido que Bowie tinha recusado o convite. Foi algo transformador”, declarou o músico Tristram Penna em entrevista ao Dazed, que ajudou a compilar a trilha do longa

Além de Iggy Pop, o New Order, o Blur, Brian Eno e Lou Reed integram a trilha sonora de Trainspotting – Sem Limites. Uma sequência para o filme será filmada em 2016 com previsão de estreia para 2017.

