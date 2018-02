David Bowie lança o clipe da música ‘Blackstar’

David Bowie divulgou o clipe do single Blackstar, que dá título ao seu novo álbum a ser lançado em 8 de janeiro. O novo trabalho do cantor britânico, que em 2013 lançou The Next Day após uma década de recolhimento, chegará às lojas no dia de seu 69º aniversário.

The Next Day, seu 24º álbum de estúdio, foi um sucesso comercial e de crítica, e ficou nos primeiros postos nas listas de mais vendidos em todo o mundo.

O retorno de Bowie foi acompanhado em 2013 de uma exposição no museu Victoria & Albert de Londres, onde foi realizado o documentário David Bowie is Happening Now. Recentemente Bowie gravou pela primeira vez em 20 anos uma canção para uma série de televisão, The Last Panthers.