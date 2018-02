David Bowie e John Legend terão músicas no novo musical do Bob Esponja

NOVA YORK – Há um musical de Bob Esponja para sair, mas a música não é coisa de criança.

A Nickelodeon anunciou nesta segunda-feira, 31, que vai produzir a estreia mundial de The SpongeBob Musical em Chicago no ano que vem, com canções originais de David Bowie, John Legend, Cyndi Lauper, The Flaming Lips, T.I., Plain White T’s, They Might Be Giants, Lady Antebellum, Panic! At The Disco e Steven Tyler e Joe Perry, do Aerosmith.

A peça é concebida e dirigida por Tina Landau, baseada em um livro de Kyle Jarrow, com supervisão musical de Tom Kitt. O show vai estrear no Oriental Theatre, em Chicago, no dia 7 de junho de 2016, já de olho na Broadway.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um comunicado, os produtores descrevem o musical como “um vibrante conto de uma simples esponja do mar que encara o insondável. É uma celebração da esperança desenfreada, de heróis inesperados e pura invenção teatral”. / ASSOCIATED PRESS