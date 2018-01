David Bowie divulga música inédita que está em abertura de minissérie

A abertura da minissérie The Last Panthers foi divulgada nesta terça-feira, 6. O vídeo mostra os primeiros segundos da música-tema Blackstar, composta por David Bowie. Quem assina a produção é o roteirista de Skins e This Is England, Jack Thorne. No elenco, atores como John Hurt (Doctor Who), Samantha Morton, Tahar Rahim, Goran Bogdan e Igor Bencima.

The Last Panthers contará a história real de uma quadrilha formada por ex-soldados sérvios responsável por mais de 120 assaltos à lojas de luxo, tráfico de armas e drogas. Em setembro de 2014, o produtor Tony Visconti confirmou que Bowie está gravando um novo disco. Seu último trabalho foi The Next Day, de 2013.