David Beckham e Charlie Hunnam falam dos bastidores de ‘Rei Arthur: A Lenda da Espada’

A Warner Bros. Pictures divulgou vídeos com os bastidores de Rei Arthur: A Lenda da Espada, longa dirigido por Guy Ritchie.

O primeiro vídeo mostra preparação do jogador de futebol David Beckhman para viver o personagem Gatilho. Já o segundo material mostra depoimentos do protagonista Charlie Hunnam, além do diretor Guy Ritchie e de Jude Law, sobre a personalidade de Arthur.

No filme, o cineasta Guy Ritchie leva seu estilo dinâmico para a épica aventura de ação e fantasia Rei Arthur: A Lenda da Espada. Com Charlie Hunnam no papel principal, o filme é uma tomada iconoclasta do clássico mito da espada Excalibur, traçando a jornada de Arthur das ruas para o trono.

Quando o pai do jovem Arthur é assassinado, Vortigern (Jude Law), seu tio, se apodera da coroa. Sem ter o que é seu por direito de nascimento e sem ideia de quem realmente é, Arthur cresce do jeito mais difícil nos becos da cidade. Mas, assim que ele remove a espada da pedra, sua vida muda completamente e ele é forçado a descobrir seu verdadeiro legado… goste ou não.