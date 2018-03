Davi Moraes, Diogo Nogueira, Max de Castro e Simoninha encerraram as apresentações no Palco Sunset. No setlist não faltaram os clássicos Mamãe Passou Açúçar Em Mim, Carango e Sá Marina.

Setlist completo:

Mamãe passou açúcar Em Mim

Carango

Zazueira

Meu Limão Meu Limoeiro

Tributo a M.L.K

Tá chegando a hora

Malandro é malandro, mané é mané

Nem vem que não tem

Vesti Azul

Sá Marina

Pais Tropical

BIS – Aqui é o País do Futebol