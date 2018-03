Dave Grohl faz show com perna engessada e sentado em trono de ‘Game of Thrones’

Depois de quebrar a perna durante um show em Gothenburg, na Suécia, Dave Grohl e o Foo Fighters estão de volta – e em grande estilo. A banda se apresentou no último sábado, 4, feriado da independência dos Estados Unidos, num estádio em Washington, comemorando 20 anos de carreira.

Com a perna engessada, Grohl tocou sentado em um trono ornado por guitarras e inspirado na série Game of Thrones. RDGLDGRN, Trombone Shorty, Joan Jett and the Blackhearts, Gary Clark Jr., Heart, LL Cool J, Buddy Guy e Trouble Funk foram algumas das participações especiais da apresentação realizada no RFK Stadium.

A mãe do líder do Foo Fighters também participou do show, subindo ao palco para acompanhar a banda na música For All the Cows.