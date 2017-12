Dave Grohl canta ‘Times Like These’ ao lado de garoto de 8 anos

Durante um show na cidade de Manchester, na Inglaterra, Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters , chamou um garoto de 8 anos para subir ao palco e cantar a música Times Like These ao seu lado. Grohl havia dedicado a faixa ao jovem, que assistia à apresentação nos ombros da mãe. A apresentação faz parte da turnê europeia de Sonic Highways, mais recente disco da banda norte-americana, lançado em 2014.

“Acabei de ver uma criança cantando nossa letra”. Na sequência, ele se dirigiu ao garoto e perguntou: “Qual sua idade? Oito anos e sabe as letras do Foo Fighters? Gosto de você. Essa canção é em sua homenagem”. Após pedidos do público, o vocalista, então, convidou o menino chamado Frankie para subir ao palco. “Vocês querem que ele suba aqui? Então, venha, e traga seu pai com você”, afirmou Grohl.