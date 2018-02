Dave Grohl bebe cerveja com fã no palco para comemorar aniversário

Gostemos ou não do Foo Fighters, todos temos que admitir que Dave Grohl tem carisma: depois de interromper um protesto homofóbico no último fim de semana, o vídeo mais recente que apareceu na internet mostra o líder da banda tomando uma cerveja no palco com um fã, que disse estar fazendo 50 anos.

Grohl viu na plateia do seu show em Clarkston, Michigan, na segunda à noite (24), um homem segurando um cartaz: “É meu aniversário de 50 anos. Vamos tomar uma!”, e chamou o cara ao palco. “Nós temos que tocar muitas músicas hoje”, diz Grohl, “então eu vou dividir essa cerveja com você e depois fazer o meu trabalho”.

“Griffin foi ao Office Depot [uma loja de conveniências] e comprou uma cartolina e uma caneta. É isso, é tudo que precisa”, brincou o vocalista, antes de virar a cerveja. Veja:

