Damon Albarn promete começar a trabalhar em novo álbum do Gorillaz

O vocalista do Blur Damon Albarn afirmou em uma entrevista a uma rádio australiana que deve começar a trabalhar em um novo álbum do Gorillaz em setembro deste ano. O projeto é uma banda digital de Albarn com o animador Jamie Hewlett – o último lançamento da dupla foi o EP The Fall, em 2011.

“Eu tenho estado muito, muito ocupado, então não tive chance”, disse Albarn, de acordo com a revista NME. O Blur lançou este ano The Magic Whip, primeiro álbum da banda desde 2003. “Eu amaria voltar à rotina de estar no estúdio cinco vezes por semana.”

Em janeiro deste ano, Hewlett postou em seu Instagram novos desenhos da dupla fictícia Murdoc e Noodle.

#Murdoc A photo posted by hewll (@hewll) on Jan 29, 2015 at 9:47am PST

Lembre os hits do Gorillaz:

Feel Good Inc.

Clint Eastwood

On Melancholy Hill