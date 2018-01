Damien Chazelle, de ‘La La Land’, é o mais jovem a ganhar o Oscar de melhor diretor

Diretor levou sua estatueta na sua terceira indicação

Damien Chazelle já havia feito história ao ter seu filme, La La Land, indicado em 14 categorias, algo que desde Titanic não se via. Na cerimônia do Oscar realizada neste domingo, 26, ele quebrou um novo recorde.

Ao ser escolhido como o melhor diretor, aos 32 anos, ele se tornou o mais jovem cineasta a levar essa estatueta para casa.

Na cerimônia do Oscar, ele disputava com Dennis Villeneuve (A Chegada), Mel Gibson (Até o Último Homem), Damien Chazelle (La La Land – Cantando Estações), Kenneth Lonergan (Manchester À Beira Mar) e Barry Jenkins (Moonlight: Sob a luz do luar).

Foi a primeira indicação de Chazelle como diretor – ele havia sido lembrado pela Academia como roteirista com Whiplash, na cerimônia de 2014.