Dakota Johnson volta ao tapete vermelho como musa de ’50 Tons de Cinza’

Filha dos atores Don Johnson e Melanie Griffith, Dakota Johnson, protagonista do polêmico 50 Tons de Cinza, está no Oscar 2015, mas ela já frequenta a premiação ha algum tempo. A página do Facebook Classic Hollywood, do jornal Los Angeles Times, postou uma foto de Dakota, Melanie e seu então marido, o ator Antonio Banderas, no Oscar de 2000. Dakota já participou de filmes como Anjos da Lei (2012) e Need For Speed (2014). Neste ano, ela estrelou a adaptação para cinema do best-seller Cinquenta Tons de Cinza, que está nos cinemas.

Dakota Johnson em 2000

Dakota Johnson em 2015