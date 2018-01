Daft Punk lança clipe de ‘Loose Yourself to Dance’

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk divulgou no início da semana o clipe oficial da música Loose Yourself to Dance, do álbum Random Access Memories. Depois do sucesso do single Get Lucky, a música tem a mesma formação com as participações do ex-guitarrista do Chic Nile Rodgers e do rapper Pharrell Williams.

O videoclipe retoma o clima setentista, assim como quase todas as faixas do álbum, e mostra os integrantes com ternos brilhosos, instrumentos de acrílico transparente e um público dançante.