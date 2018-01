Daenerys retorna a Pedra do Dragão no trailer do próximo episódio de ‘Game of Thrones’

Montada em Drogon, Daenerys (Emilia Clarke) retorna a Pedra do Dragão, após a batalha contra os Lannister, no trailer do próximo episódio de Game of Thrones, que será o quinto e antepenúltimo desta sétima temporada.

Intitulado Blood of the Dragon, ou “Sangue do Dragão”, em tradução livre, o episódio irá trazer ainda um Tyrion (Peter Dinklage) preocupado com sua posição no governo de Daenerys e ainda Cersei Lannister (Lena Headey) determinada a destruir seus inimigos.

Por fim, o trailer traz Jon Snow (Kit Harington) afirmando que, em uma visão, Bran (Isaac Hempstead-Wright) descobriu que os Caminhantes Brancos estão mais próximos do que se imagina. “Coisas ruins estão chegando”, anuncia Sir Davos (Liam Cunningham).

Game of Thrones vai ao ar aos domingos, 22h, na HBO Brasil.