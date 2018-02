Curta Como Quiser exibe seus 30 finalistas

O Festival Curta Como Quiser começará nesta quinta-feira, 6, a exibição dos seus 30 curtas finalistas. As sessões ocorrerão no Cinemark dos shoppings Pátio Higienópolis em São Paulo e Iguatemi em Campinas nos dias 6, 7, 13 e 14 de novembro. A entrada é gratuita, e os interessados em assistir devem enviar um email para cinema @curtacomoquiser.com.br.

Além das telonas, outros canais exibirão os filmes: na internet, o Sundaytv; na TV, os canais Futura e CINEBRASiLTV; nos ônibus, a BusTV veiculará os curtas da categoria Eu e o Tempo e a TAM exibirá os trabalhos em voos nacionais.

O público poderá escolher os seus filmes preferidos pela página do Facebook da Sundaytv. Além da votação popular, um júri selecionará os vencedores em cada categoria, que receberão um prêmio de 4 mil reais. O vencedor principal também ganhará a co-direção em um documentário com o cineasta Jorge Bodanzky.

no dia 06 de novembro (terça-feira), às 13 horas, serão apresentados os curtas da categoria Eu e Eu mesmo:

” Quando as Cores Somem, 2009 – 15′. Direção: Luciano Lagares de Sousa

” A Porta do Quarto, 2012 – 8′. Direção: Olavo Amaral

” Risco, 2005 – 15′. Direção: Bernardo Gebara

” De Lá pra Cá, 2011 – 14′. Direção: Frederico Pinto

” Da Silva, 2012 – 15′. Direção: Patrícia Travassos

” Omoidê, 2009 – 12′. Direção: Dannon Lacerda

” 3X4, 2010 – 5′. Direção: Cauê Nunes (Categoria Eu e o Tempo)

” Nefelibata, 2010 – 3′. Direção: Antônio Balbino (Categoria Eu e o Tempo)

– no dia 07 de novembro (quarta-feira), às 13 horas, serão apresentados os curtas da categoria Eu e o Futuro:

” O Dono da Pena, 2005 – 10′. Direção: Cláudia Nunes

” Pimenta, 2010 – 13′. Direção: Eduardo Mattor

” 180°, 2012 – 6′. Direção: Marcelo Galvão

” Terra Incógnita, 2005 – 15′. Direção: Beto Carminatti e Gil Baroni

” 49 dias, 2011 – 14′. Direção: Tati Fujimori

” Volto Logo, 2010 – 10′. Direção: Eduardo Wannmacher

” 5 minutos, 2011 – 5′. Direção: Quico Meirelles (Categoria Eu e o Tempo)

– no dia 13 de novembro (terça-feira), às 13 horas, serão apresentados os curtas da categoria Eu e o Mundo:

” O Garoto Barba, 2010 – 14′. Direção: Christopher Faust

” Enciclopédia, 2009 – 14′. Direção: Bruno G. Barreto

” A Terra a Gastar, 2009 – 6′. Direção: Cassia M. Itamoto e Celina Kurihara

” Quem é Rogério Carlos?, 2012 – 14′. Direção: Pedro Bughay

” Fim do Recreio, 2012 – 15′. Direção: Nélio Spréa e Vinicius Mazzon

” Terminal Santo Angelo, 2011 – 14′. Direção: Camila Lisboa

” Smile, 2009 – 5′. Direção: Bruno Vaks (Categoria Eu e o Tempo)

” 147, 2010 – 4′. Direção: Marcelo Tannure (Categoria Eu e o Tempo)

– no dia 14 de novembro (quarta-feira), às 13 horas, serão apresentados os curtas da categoria Eu e o Outro:

” O Céu no Andar de Baixo, 2011 – 15′. Direção: Leonardo Cata Preta

” A Grande Viagem, 2011 – 15′. Direção: Caroline Fioratti

” Meu Avô e Eu, 2010 – 12′. Direção: Caue Nunes

” Obrigada!, 2011 – 6′. Direção: Giancarlo di Tommaso

” Obrigado Doutora, 2011 – 5′. Direção: Alan Medina, Gustavo Clive Rodrigues e Victor Simões

” Argentino, 2011 – 14′. Direção: Diego da Costa

” A Vida Imita a Vida, 2010 – 4′. Direção: Silvio Coutinho (Categoria Eu e o Tempo)