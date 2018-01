Cristiane Pelajo, Miguel Falabella e Artur Xexéo vão apresentar os melhores momentos do Oscar na Globo

Cristiane Pelajo, Miguel Falabella e Artur Xexéo vão apresentar um programa com os melhores momentos do Oscar. A exibição será na segunda-feira, 27, às 15h20, na Globo.

Sem Glória Pires em 2017. Com o bordão “não sou capaz de opinar”, Glória Pires foi a grande sensação da transmissão do Oscar do ano passado, que rendeu inúmeros memes e bombou na internet. Os internautas clamam pela volta da atriz com a hashtag: #VoltaGloria.

A 89ª edição do Oscar será realizada no dia 26 de fevereiro, em Los Angeles. O apresentador será Jimmmy Kimmel, escolhido após comandar o Emmy em 2012 e em 2016.