Criador de ‘The Walking Dead’ diz que oitava temporada vai mexer com a cabeça dos fãs

A sétima temporada de The Walking Dead chegou ao fim na noite de domingo, 2, mas o criador da série, Scott M. Gimple, já está planejando a oitava.

Numa entrevista dada logo após a exibição do episódio de domingo (via Entertaiment Weekly), Gimple brincou e deu dicas do que está por vir na série ao ser questionado sobre a próxima temporada.

“Todo ano me fazem esta pergunta”, respondeu o showrunner. “Eu sempre digo que vai ser maior, mais intenso. Eu digo essas coisas e eu realmente acho isso todos os anos, e acho que viemos conseguindo isso.”

“Este ano, a mesma coisa, mais intenso”, continuou. “Os quatro primeiros episódios vão mexer com a cabeça das pessoas e quebrar suas televisões”, brincou Gimple.

Ainda sem data confirmada para estrear, é esperado que a oitava temporada de The Walking Dead chegue no segundo semestre pelo canal pago norte-americano AMC. No Brasil, a série é transmitida pela FOX.