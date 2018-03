Criador de ‘Mad Men’ revela detalhes sobre sua nova série para a Amazon

Quase dois anos após o fim de Mad Men, o seu criador, Matthew Weiner, finalmente irá estrear uma nova série na TV norte-americana – ou melhor, nos serviços de streaming dos EUA.

A nova produção de Weiner se chama The Romanoffs e será produzida pelo serviço de streaming da Amazon, maior concorrente da Netflix no EUA – e que até o momento não disponibiliza o serviço no Brasil.

Isso tudo já era sabido, mas a novidade é que o produtor finalmente revelou detalhes sobre The Romanoffs numa entrevista à Variety. Apesar do nome, a série não será um drama de época, mas sim uma história moderna, sobre uma família que acredita ser descendente do clã imperial que foi devastado da Rússia com a ascensão dos Bolcheviques em 1917. Segundo uma lenda, apenas a herdeira Anastasia teria sido polpada e sobrevivido.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Nós estamos num momento da história em que as pessoas estão procurando uma conexão com suas raízes e uma espécie de revelação sobre quem são”, disse Weiner à Variety. “Há um grande debate sobre quem são os Romanoff e o que teria acontecido a eles. A história, para mim, é que todos nós estamos questionando quem somos e quem dizemos que somos.”

A série terá oito episódios individuais, com histórias e elencos diferentes. Por isso, é esperado que Weiner consiga que alguns atores de Mad Men participem de pelo menos um episódio.

The Romanoffs terá ao menos quatro episódios dirigidos por Matthew Weiner. A estreia é prevista para o primeiro semestre de 2018 na Amazon.