Corey Taylor, do Slipknot, se emociona em homenagem a Chester Bennington durante show — veja

Corey Taylor, vocalista do Slipknot e do Stone Sour, se emocionou ao dedicar uma canção a Chester Bennington, do Linkin Park, encontrado morto na última quinta-feira, 20.

O músico dedicou a faixa Through Glass ao vocalista do Linkin Park em um show do Stone Sour em Masschusetts, na quinta-feira. Veja:

Antes de tocar a música, Taylor diz “eu perdi um amigo e essa era uma de suas músicas favoritas. Eu gostaria de dedicá-la a ele. Chester, sentiremos sua falta”.

O Linkin Park cancelou uma turnê do álbum One More Light pela América do Norte após a morte do vocalista Chester Bennington na quinta-feira, 20, em um aparente suicídio.