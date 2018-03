Coral infantil se apresentará no Oscar ao lado de Florence Welch

O coral infantil PS22, de Staten Island, Nova York, vai se apresentar na edição do Oscar deste domingo ao lado da cantora Florence Welch, do Florence + the Machine.

Eles defenderão a canção If I rise, do filme 127 Horas. A música foi composta pela britânica Dido, seu irmão Rollo Armstrong e A.R. Rahman. Como a cantora não estava disponível para se apresentar esta noite, os produtores do show escalaram Florence, que costuma fazer belas perfomances em eventos.

Abaixo, as crianças do coral cantando o hit Teenage dream, de Kate Perry: