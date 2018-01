Copo de cerveja vai custar R$10 no Rock in Rio

Um copo de cerveja de 400 ml vai custar R$10 no Rock in Rio, informou nesta quarta-feira, 16, a empresa Heineken, patrocinadora oficial do festival.

Em 2013, o copo saía por R$9 nas lojas e R$10 na mão dos ambulantes – esse ano, o preço é o mesmo nas duas ocasiões.

Já o refrigerante Pepsi deve sair por R$ 5 (o caçulinha, de 237 ml) e R$ 7 a lata (350 ml), também de acordo com a assessoria de imprensa da marca.

Na última edição do evento, em 2013, foram consumidos 530 mil litros de cerveja e 210 mil copos de refrigerante.

O Rock in Rio também já havia informado que possui mais de 640 produtos licenciados à venda nesta edição, que vão de bonés com a marca até um kit com preservativos.