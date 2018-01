Confira os primeiros looks do Red Carpet do Globo de Ouro 2014

Flavia Guerra

Entra ano e sai ano, uma das grandes diversões de quem acompanha as grandes premiações do cinema mundial é conferir os looks das estrelas indicadas. Enquanto os grades esperados da noite, como Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese não chegam, vale se contentar em com o tapete vermelho.

Os convidados já começaram a chegar ao Beverly Hilton Hotel, onde a cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2014 ocorre, e a corrida pelo melhor look da noite também já começou. Quem chegou esbanjando espontaneidade foi Elisabeth Moss, que este ano é indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme por Top of the Lake. “Eu estava preocupada com a tal da ‘hot change’. Achei que eu teria de trocar de roupa aqui, mas depois o pessoal me explicou e eu entendi que era só mudança de cenários. Ufa!”, comentou a atriz ao passar pelo tapete vermelho, que escolheu um vestido preto de J. Mendel para ir à festa e, na hora de mostrar sua mão na ‘Mani Cam’ do canal E! Entertainment, uma cabine em que as celebridades mostram suas mãos para que o público possa ver seus anéis e pulseiras, resolveu mostrar o dedo do meio. “Ah, estou tornando a festa um pouquinho mais animada!”, brincou ela com a apresentadora, que diz preferir o Globo de Ouro ao Oscar. “É uma festa mais espontânea. A gente pode jantar, beber, conversar com os amigos. Ficamos mais relaxados”, concluiu a atriz.

Outras celebridades que já passaram pelo tapete vermelho (que, após um alagamento por conta de um cano estourado, já está devidamente seco e seguro para o desfile de saltos ultra altos) foram Lena Dunham, vestindo um longo amarelo de Zac Posen, Lupita Nyong’o, de longo coral Ralph Lauren, Michelle Dockery, de vestido Oscar de la Renta, Zooey Deschanel, também vestindo de la Renta, Leslie Mann, de Dolce & Gabbana, Jacqueline Bisset, entre outros.

